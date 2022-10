Courrier des lecteurs On oublie trop vite

(Récit époustouflant des premières années de vie d’un gramoune de 80 ans) Par François-Michel Maugis - Publié le Mercredi 26 Octobre 2022 à 06:34

Ce pauvre garçon fut probablement conçu en pleine débâcle de l’armée française en mai 1940, entre la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne (septembre 39) et l’occupation de la moitié de son pays par l’ennemi en juin 40.



Il est né 9 mois plus tard en plein débarquement allemand en Afrique du Nord (fév. 41), entre la naissance de l’AXE (Allemagne, Italie, Japon en sept. 40) et l’attaque de l’Union Soviétique par les Allemands (juin-nov. 41).



Un an plus tard, il connut de loin le pilonnage anglo-américain qui détruisit de nombreuses villes allemandes (42 -45)



En février 1943, à l’âge de 2 ans, l’Allemagne avait déjà occupé le Sud de la France (nov. 42) mais s’apprêtait à capituler en Afrique du Nord (mai 43).



En février 1944, il avait donc 3 ans, Les Russes avaient déjà commencé leur progression vers l’Ouest et quelques mois plus tard, Rome est libérée par les alliés deux jours avant le débarquement en Normandie (6 juin 44).



En février 1945, à l’âge de 4 ans, la France venait d’être totalement libérée (décembre 44) et les Soviétiques allaient bientôt encercler Berlin, ce qui provoqua le suicide d’Hitler (avril 45).



Enfin, en février 1946, ce petit venait à peine de fêter ses 5 ans, 2 bombes nucléaires avaient déjà été lâchées sur le Japon (aout 45), signant ainsi la fin de la 2ème guerre mondiale (2 sept. 45) qui a duré 6 ans (1). On oublie trop vite.