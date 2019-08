On nous prend pour des gogos..

Parler de l'avenir ,l'aléatoire est toujours plus facile que de parler du présent....comme d'autres font leur spécialité pour nous parler du passé de ce qui nous appartient plus puisque passé justement.



Qu'est-ce que" lutter" contre les changements climatiques ? On ne lutte pas contre la nature..on s'adapte, on fait en sorte de subir le moins possible les effets du changement climatique qui de ttes façons se feront avec ou sans nous..." les épisodes de canicule " de ces derniers jours" comme celles des décennies antérieures et depuis des lustres et parfois même sans lien avec l activité humaine....nous le prouvent....mais la tentation est trop forte de culpabiliser surtout quand se cache la volonté de servir d'autres desseins.: comme de passer à une transition écologique et idéologique, ce qui reste louable en soi...mais une transition se fait dans le temps et le temps qu'il faut et parfois sur plusieurs générations...et elle se fera. Donc c'est anormal de mettre ainsi la pression pour faire passer la pilule sauf si le Pape et le Secrétaire général n'ont rien à dire sur les problèmes du moment pour le "bien de l'être "(sur la spiritualité) le second sur le" bien-être"des populations du globe...(la subsistance ou le confort).



Cette fuite du Présent , de l'instant présent est désespérante....qu'une certaine presse spécialisée dans la prospective travaille à l'avenir c'est leur rôle mais que" LIBÉRATION "fuit, oublie les conflits et problèmes de notre vie d'aujourd'hui pour se faire le chantre des prévisions climatiques et jouer à Nostradamus fait sourire.



Chaque scientifique comme chaque organe de Presse comme chaque pékin rencontré sur son chemin, l'un se nourrissant du savoir de l'autre, a un mot à dire et développe pour faire sensation, ses prédictions sur l'avenir climatique ou autres. C'est la démocratisation de l'intelligence ! Freedom à l'échelle de la Planète. On oublie dans tout ça de rester humble et solidaire..