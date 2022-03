Courrier des lecteurs On ne vous dit pas tout... sauf vous faire pleurer

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 08:56

Dans la guerre que mène l'Otan dans sa volonté de défendre l'Ukraine contre tout rapprochement avec la Russie, la partie n'est pas gagnée pour aucune des parties.

Comme toujours, en période de crise, l'économie s'éveille et résiste pour ne pas se laisser laminer... C'était déjà ça en plein Covid.

Là, c'est le conflit entre l'OTAN et la Russie via l'Ukraine qui déclenche une résistance...

La finance n'aime pas stagner et a besoin de transactions , d'activités, d'échanges économiques ... la dernière salve de mesures de restrictions financières et économiques contre la puissance économique que représente la Russie n'est pas très appropriée ; ce que souhaitent les États-Unis et l'Europe ne va pas dans le bon sens.

Ça crée le marasme économique, le ralentissement des échanges, fait monter en flèche le cours des matières premières, mais ça sert à quoi ?

A réduire la consommation, à gêner les particuliers, à remplir les comptes de Caisse d'épargne faute de pouvoir dépenser...

Le monde économique s'invite à la table des négociations.

Mourir sous les bombes, c'est déjà affreux et insoutenable ; faut-il ajouter à ce tableau la disette de par le monde. Ce sera l'œuvre des États-Unis qui créent leur annexe dans la vieille Europe.

Une "vieille Europe" qui manque de peps, de coordination.

Le Général doit se retourner dans sa tombe !