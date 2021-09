A la Une . On ne peut plus se passer de KALIPSXAU

Couronnée des succès de "Corps à corps" (6 millions de vues sur YouTube) et de "Frissons" (1 million de vues), KALIPSXAU nous offre un nouveau single, "Solo". Par Baradi Siva - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 12:56

C'est toujours sous la houlette de Nirvana Studio que KALIPSXAU sort une nouvelle chanson intitulée "Solo" qui devrait sans aucun doute avoir le même destin que ses derniers tubes.



Et après avoir été au "Corps à corps" au point d'en avoir des "Frissons", l'idylle de KALIPSXAU est terminée : "Tu as brisé tous les rêves, tous les films, toutes les chansons que j'imaginais lorsque je pensais à toi." Et la chanteuse reconnaît que son amoureux ne plus se passer d'elle mais les choses ont changé : "Tu veux plus que ça mais c'est moi qui veut danser en solo, doudou."



Découvrez le clip de la nouvelle chanson de KALIPSXAU qui est déjà un tube (la chanteuse s'est retrouvée en couverture de la Playlist Zouk de Spotify France) :









Baradi Siva

