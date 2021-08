Courrier des lecteurs On ne nous dit pas tout !

Par A.N. - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 15:01

Au sujet de l'assassinat du prêtre vendéen par un clandestin rwandais ; Le corps sans vie du père Olivier Maire a été retrouvé à Saint Laurent sur Sèvres ce lundi dans sa chambre de la communauté des frères missionnaires; Le rwandais avait trouvé refuge dans cette congrégasion dont c'est la mission; Nous connaissons tous cette histoire qui fait la une des infos en ligne. Mes interrogations : Comment et pourquoi cet individu dangereux a-t-il pu être libéré sous contrôle judiciaire après l' incendie de la Cathédrale ? Et ma question majeure : pourquoi personne, y compris le vice- procureur et les journalistes, n'a-t-il parlé de la façon dont a été exécuté le prêtre ? C'st une question importante, car le mode d'exécution peut être révélateur de la personnalité du tueur : un faux catholique et un vrai islamiste ? Autre question qui me vient à l'esprit : lorsqu'une personne relève de troubles psychiatriques, elle n'est pas remise dans le circuit au bout d'un mois ! Juste des interrogations.