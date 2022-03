Courrier des lecteurs On n'y échappera pas

On n’entend plus parler du virus, lo ti bébèt qui a fait trembler le monde, la France, contre lequel notre gouvernement n’a trouvé aucune solution fiable, et qui a servi de prétexte pour nous priver de liberté. Par Yvette Duchemann - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 08:05

Alors on pourrait être content de sortir de cette angoisse terriblement anxiogène dans laquelle on nous a volontairement plongés mais hélas nous continuons à avoir peur, à craindre cette fois-ci pas seulement pour notre santé mais pour la sauvegarde de l’Humanité. Rien n’est rassurant, tout est terrible.



Et on ne pourra pas échapper à la géopolitique : en 2022, un seul homme a osé défier l’ordre mondial. Mais y avait-t-il vraiment de l’ordre ? Y avait-il vraiment du respect ?



Poutine a commis l’innommable et son invasion de l’Ukraine est inacceptable. Nous devons tout faire pour la PAIX. L’intérêt de nos pays est non seulement de ne pas s’enfoncer dans un chaos économique et surtout de ne pas entraîner nos populations vers une mort certaine puisque Poutine n’hésitera probablement pas à utiliser l’arme nucléaire. Il faut arrêter la folie de cet homme. Celui-ci déroule son plan diabolique savamment préparé depuis longtemps.



Oui, nous devons être tous solidaires de l’Ukraine qui doit être respectée et dont les frontières doivent être préservées. NOUS SOMMES L’UKRAINE.



Une autre menace connue depuis bien longtemps des scientifiques et des politiques, (exemple le rapport MEADOWS en 1972), menace à laquelle nous ne pouvons désormais plus échapper, est L’IMPACT DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR NOTRE VIE AU QUOTIDIEN. L’analyse du rapport du groupement international d’experts (LE GIEC) sur le climat est très sévère, alarmant. Nos gouvernances internationales, nationales, locales n’ont pas voulu prendre les devants, n’ont pas informé leur population des drames qu’elles allaient connaître, à La Réunion comme ailleurs. Notamment l’insécurité alimentaire.

À ce jour nous ne sommes préparés à rien. Et les COP n’ont hélas servi à rien, puisque chaque pays là-dedans ne regarde uniquement que ses seuls intérêts économiques, purement économiques et qu’ils défendront avec un seul CONCEPT-GUIDE :



LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE.



Il n’y a pas de solidarité internationale pour le CLIMAT, on préférera laisser mourir les réfugiés climatiques, peut-être en ferons-nous partie ?



Cette planète est menacée et nous sommes nos propres destructeurs. À LA REUNION, beaucoup de greenwashing, d’annonces non suivies d’effets, de faits réels, une incohérence de programme non collectif/partenarial, un manque de volonté et surtout peu de considération, ne parlons même pas d’amour, (c’est un gros mot pour nos politiciens), peu de considération donc LES USAGERS, LES FEMMES, LES ENFANTS... car si on les aimait on ne perdrait pas une seule seconde.



Yvette DUCHEMANN

Présidente de 7 (SEPT)

SOLIDARITE ECOLOGISTE POPULAIRE POU NOUT TÈR

contact@sept.re