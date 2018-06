On met les voiles à Trou d’Eau

250 élèves de CM1 et CM2 des écoles des circonscriptions Ouest et Sud de l’île ont participé au challenge départemental de voile organisé en partenariat par la ligue de voile et le Rectorat ce mardi 26 juin à Trou d’Eau, la Saline-les-Bains.



Les enfants des classes de CM1 et CM2 des villes de Saint-Paul, du Port, des Avirons et de l’Etang Salé n’auraient raté le challenge départemental de voile sous aucun prétexte. Pour la ville de Saint-Paul, ce sont les écoles de Mont Roquefeuil, Eugène Dayot, Aliette Hortense, Fleurimont 2, Jasmin Robert et du Guillaume qui y ont participé. C’est à l’issue d’une unité d’apprentissage, encadrée par des moniteurs de la Ligue Réunionnaise de Voile dans les établissements concernés, que les élèves ont été sélectionnés pour cette phase finale.



Comme chaque année, cette rencontre s’est déroulée en deux temps distincts :

– un parcours voile chronométré : régate (en binôme sur « Optimist »)

– des ateliers à terre : « matelotage » / gréement d’un bateau / sens et vocabulaire marin / et développement durable.



Chaque classe a par la suite été notée sur la réalisation d’une production collective

mettant en jeu la voile dans un cadre interdisciplinaire.



Un bravo à tous ceux qui ont permis à ce beau challenge de se réaliser à savoir les agents des services de la ville de Saint-Paul, les représentants de la ligue de voile et tous les moniteurs des clubs et associations affiliées à la ligue ainsi que tous les conseillers pédagogiques EPS du Département et les enseignants, l’Académie de la Réunion et la Région Réunion. Mention particulière au TCO via Cycléa, l’association GLOBICE et la Réserve Marine pour leur travail de sensibilisation auprès des enfants.