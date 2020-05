Courrier des lecteurs On marche grave sur la tête... Par Losucré 974 - Publié le Samedi 9 Mai 2020 à 14:33 | Lu 115 fois

Je suis médecin certes mais pas du tout spécialiste* du coronavirus, je n'ai même jamais vu aucun cas, je vais donc m'exprimer en tant qu'individu qui aurait un temps soit peu de bon sens.

* : je me demande même s'il existe des médecins spécialistes du Covid-19 dans la mesure où c'est une maladie émergente...



Le déconfinement se fera donc le 11 mai et la grande crainte est la survenue d'une 2ème vague. Nous n'en savons rien et la réponse de l'Etat est : si elle arrive, on reconfine...

Nous n'en savons rien car nous ne connaissons pas, ou alors façon gros doigt, le pourcentage de patients asymptomatiques (contaminants) et de séro+ au covid-19 (guéris ou en voie de l'être) dans la population générale secteur par secteur...

Mais nous aurions pu le savoir très facilement et à peu de frais : l'Etat aurait pu lancer une campagne de tests PCR (recherche de virus) et de tests sérologiques (recherche d'anticorps) sur la base d'une convocation aléatoire et par tranches d'âge d'un nombre statistiquement significatif d'individus organisée par chaque ARS de manière à avoir un résultat département par département.

Nous aurions pu ainsi connaître l'état exact de l'épidémie au matin du 11 mai et apprécier au mieux la potentialité d'une 2ème vague aux plans national et départemental... Mai il n'est pas trop tard...



La distanciation sociale est donc de 1 mètre.

Mais si vous avez en face de vous une personne qui tousse d'un seul coup et violemment, je vous conseille plutôt 2 à 3 mètres...

Par contre, si cette personne porte un masque, la distanciation sociale peut être en dessous d'un mètre (c'est l'intérêt du masque qui bloque les projections) voire de quelques centimètres si vous même portez un masque...

Au lieu de dire qu'il fallait une distance minimale de 1 mètre dans tous les cas de figures, il aurait été plus judicieux de calculer la distance minimale de sécurité entre 2 individus qui portent tous les 2 un masque ou au moins 1 des 2, cela aurait évité bien des soucis liés à la surface de vie de 4m2 à partir du 11 mai...



Les écoles sont désinfectées à fond ces jours-ci en prévision de la rentrée. A quoi ça sert concernant des locaux qui sont vides depuis 2 mois ?

A partir de lundi soir, ce serait plus logique...



Le coronavirus est-il sexuellement transmissible ? C'est la nouvelle question des médias depuis ce matin...

Qui ce genre d'études peut-il bien concerner ? Pas les couples légitimes en tout cas qui ont largement plus l'occasion de se contaminer par la respiration ou le toucher seuls... Alors les couples illégitimes peut-être qui ont décidé de se retrouver, à poil mais en masque tous les 2 (Lol), pour savoir s'il faudrait mettre une capote par précaution...



Plus sérieusement, mon bon sens me dit que, en dehors du domicile, le port d'un masque chirurgical ou grand public associé au port (et l'utilisation à moins d'être con...) d'un flacon de solution hydro-alcoolique OBLIGATOIRES sous peine d'amende (135€) aurait été une meilleure idée.

(Et en soutien aux soignants, amendes identiques à tous ceux qui se promènent dans les rues avec un masque FFP2 destinés normalement aux soignants qui en manquent...)



En prévision d'une éventuelle épidémie à Ebola avec ses 70% de mortalité, ne faudrait-il pas que nous soyons mieux organisés au niveau des stratégies de soins (lits de réanimation, place des médecins libéraux...) et des doctrines pour les populations (intérêt des confinements, informations simples et efficaces...) ?





Losucré 974