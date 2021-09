Courrier des lecteurs On est foutu, on scrolle trop !

Par Gauthier Steyer - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 11:40

Jeudi 2 septembre, la Rectrice de l’Académique annonce le déploiement dans les écoles du Port d’un l’espace numérique de travail (ENT). Toutes les classes seront équipées de tableaux numériques interactifs, et les élèves de tablettes connectées.



Pour mémoire, le plan numérique s’est déployé progressivement depuis la rentrée 2015 « pour que la jeunesse entre pleinement dans le monde numérique ».



Elle a bien besoin de ça, notre jeunesse. Partout autour de la planète connectée les usages des écrans par les enfants sont devenus astronomiques. Regardez autour de vous. Les écrans sont partout, dans toutes les mains, toutes les poches, toutes les pièces... Téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, les plus jeunes sont déjà entourés d’une profusion d’outils technologiques qu’ils maîtrisent sans problème.



Réseaux sociaux, streaming, jeux vidéo, télévision, visio, texto… Comme les usages récréatifs ne suffisent pas, l’école vient enfoncer encore un peu plus la tête de nos marmailles dans le grand bain digital. Il ne s’agit pas d’une mesure en lien avec la Covid, mais d’un projet planifié depuis plusieurs années.



Ces innovations pédagogiques s’imposent comme l’outil le plus à même pour « préparer les élèves à être acteurs du monde de demain », pour mettre en œuvre « des méthodes d’apprentissage innovantes capables de favoriser la réussite scolaire et développer l’autonomie ». On peut se demander de quelle autonomie on parle dans un contexte de soumission à ces nouveaux outils dont personne ne peut plus se passer.



La numérisation de l’école s’intensifie, sans aucun débat de fond, dans une sorte d’inconscience générale. La confiance dans les nouvelles technologies et l’Intelligence Artificielle tant vantées par notre ministre de l’Education Nationale semble aveugle. Où sont les études qui démontrent les avantages du numérique pour les apprentissages ? Aucune n’est parvenue à démontrer un effet positif du numérique sur les apprentissages. L’étude PISA 2018 de l’OCDE révèle au contraire que les humains transmettent bien mieux le savoir que les écrans.



D’autres, toujours plus nombreuses, prouvent à quel point l’usage inconsidéré des écrans est néfaste à notre bien-être psychique, physique, social, et même environnementale. Il faut lire les publications, avertissements, témoignages de scientifiques, professionnels de santé ou de l’enfance, associations, parents, éducateurs et enseignants quotidiennement confrontés aux conséquences néfastes d’une surexposition aux écrans : troubles de l’attention, échec scolaire, angoisses, cyberharcèlement, surpoids, désocialisation, dépressivité et dépendance. Tel est leur pain quotidien.



Que dire du « développement durable » qui irrigue les programmes scolaires ? La révolution numérique est une aberration écologique en termes d’extraction de matériaux, de consommation d’énergie et de pollution.



Qui prendra soin de notre terre ? Une génération d’hommes et de femmes détournée, déconnectée des espaces naturelles, accro au smartphone et à la Wifi ?



Et ce garçon africain qui creuse dans les mines de coltan, cette jeune chinoise dans les usines d’assemblage, cet enfant indien qui fouille les décharges numérique… Qui se soucie de leur pitoyable existence ? La voilà, la vraie, la fameuse, l’intolérable fracture numérique.

Alors, pourquoi ne fait-on rien ? Pourquoi l’école impose-t-elle à nos enfants des écrans qu’ils scrollent déjà à longueur temps ?



Raisons économies, sans doute. Stratégies politico-financières, peut-être. Volonté délibérée d’abrutir et d’asservir ? On n’ose pas y croire. Un grand complot ? Ce serait dans l’air du temps.



Rogner sur les postes d’enseignants et, dans le même temps, dépenser des millions pour ces nouvelles technologies est irresponsable. L’argent public dépensé en tablettes rapidement obsolètes serait bien plus utile dans le financement de projets ouverts sur la nature, la coopération et les sciences, dans du matériel sportif et scientifique, la végétalisation et la réparation des écoles vétustes. Ne vaudrait-il pas mieux former et recruter du personnel éclairé, libre, sensible, que de river enfants et professeurs à des machines informatiques ?



L’école publique doit rester un sanctuaire connecté au réel. Elle doit ouvrir les esprits au lieu de les formater, favoriser la relation humaine, la lecture approfondie de textes et l’écriture manuscrite, la mémoire et la réflexion, la patience et le goût de l’effort... Tout le contraire de ce que nous proposent les outils numériques.



STEYER Gauthier (Auteur de « le syndrome de Gollum - l’emprise numérique », L’éclipse du temps – éditeur, 2021)