On est en finale !

Le foot, opium du peuple….

J’ai retrouvé quelques blagounettes à consommer sans modération en attendant la finale.



. Savez-vous ce que OM signifie ?

- Oh Merde, on a encore perdu !



. Quelle est la différence entre Zinedine Zidane et Laddy di ?

- Zinedine, c’est l’accélération, petit pont, but…

- Laddy di c’est accélération, grand pont, poteaux ….



Marseille ? Pour qu’il mouillent leur maillot, il faut qu’il pleuve !



Quelle est la différence entre le PSG et une prostituée ?

- La prostituée arrive à aligner trois passes au moins en une soirée..



Pourquoi les français ont-ils VRAIMENT des raisons d’être champions du monde ?

- Parce-que c’est bien la première fois qu’ils arrivent à baiser les brésiliens ailleurs qu’au Bois de Boulogne !