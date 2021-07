Société "On a perdu la victoire, mais on a pas perdu la défaite" : Le vrai message de Loïc Calimoutou

Le militant politique Loïc Calimoutou s'est exprimé lors d'une interview télévisée suite à la défaite du binôme qu'il soutenait sur le canton 17. Sa déclaration a fait réagir les internautes qui ont détourné ses paroles. Mais le jeune homme souhaite profiter de sa nouvelle notoriété pour faire parler des causes qui lui sont chères. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 3 Juillet 2021 à 15:09

"On a perdu la victoire, mais on a pas perdu la défaite." C'est la déclaration la plus commentée du second tour des élections régionales et départementales. Elle n'est pas le fait d'un homme politique mais d'un militant qui s'était exprimé en direct au micro d'une chaîne télévisée locale suite à la défaite du binôme composé de Céline Charolais et Salim Nana Ibrahim face au duo de Cyrille Melchior et Adèle Odon.



Loïc Calimoutou a vu sa réaction être reprise par les internautes et utilisée dans des mèmes ou totalement détournée (notamment suite à la défaite de l'équipe de France face à la Suisse). L'homme s'est retrouvé au coeur des conversations pendant quelques jours malgré lui.



Mais le militant souhaite profiter de cette notoriété pour faire connaître ses valeurs, il explique intervenir régulièrement sur plusieurs sujets sociaux au niveau associatif, notamment le mal-logement.



