A la Une . On a de nouveau évité le pire ce dimanche en marge d'un match de foot à Saint-André

La série noire continue en marge des rencontres de football à La Réunion. Ce dimanche 9 octobre, une nouvelle scène de far west a eu lieu à Saint-André après un match. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 23:02

"Le pire a été évité". Suivis d’un silence pesant, les mots de cette personne présente ce dimanche aux abords du stade Soune Seyne de Cambuston laissent deviner ce que les protagonistes ont vécu.



Dimanche vers 17H30 à Saint-André, la rencontre de poule C de la Super Régionale 2 entre le club de l’Entente Ravine Creuse et les visiteurs du club de l’Evêché de Saint-Benoit s’est achevée sans incident notable. Tous pensaient avoir évité une confrontation dans le stade, comme ce qui s'est passé une semaine auparavant au stade Jean Allane à Saint-Benoît, mais c’est finalement à l’extérieur qu’un règlement de comptes entre bandes rivales a eu lieu.



Alors qu’ils mettent le pied dehors pour rentrer chez eux par leurs propres moyens, en voiture, les joueurs de l’Evêché ont vu débouler des jeunes de Saint-André prêts à en découdre. Les agresseurs étaient outillés pour faire mal.



"Ils sont apparus sur le parking juste quand les joueurs sont sortis, comme si tout était chronométré", raconte un observateur. "Ils attendaient que les joueurs sortent du stade".



Les chaises voltigent



"Lancers de galets, coups de poing, coups de pied. Ils avaient des chaînes, un sabre, ils avaient tout préparé", ajoute-t-il. Du mobilier sert même de projectiles. "Ils ont même lancé des chaises". Visiblement, les assaillants ciblaient une ou plusieurs personnes en particulier. Mais au final, dans l’affolement, les projectiles pleuvent sur tout le monde, sans distinction, n’en revient-il toujours pas.



Alors que les policiers sont appelés, les joueurs se réfugient dans les vestiaires.



Ce match entre ce club de Saint-André et de Saint-Benoit avait pourtant fait l’objet d’un signalement aux autorités, tout d'abord la municipalité puis la Ligue Réunionnaise de Football mais aussi la Police. La LRF avait dépêché un délégué et un délégué adjoint lorsqu’un seul suffit en temps normal pour chaque match. Les policiers avaient invité les dirigeants de club de les appeler en cas d’empoignade. Ce qui est malheureusement arrivé.



La rivalité entre Fayard et Saint-Benoît se déporte vers le foot



Il faut pour cela comprendre que ce n’est pas l’enjeu du match de Super Régionale 2 qui est à l’origine de ces règlements de comptes mais des histoires qui ont pour décor des rivalités qui se jouent généralement devant les lycées ces derniers mois. "Le pire c'est que ce sont des personnes rivales de la même communauté mais ils sont de deux villes différentes. Il y a ceux du quartier Fayard et ceux de Saint-Benoît", ajoute notre interlocuteur. Bref, Des différends qui perdurent et dont les rencontres de football deviennent tristement le terrain d'expression ces derniers temps.



Le match avait été signalé comme sensible. Les clubs concernés avaient tenté de le faire jouer au stade Baby Larivière mais a été maintenu à Soune Seyne. Difficile de dire si le changement de lieu aurait modifié le cours des événements vu la détermination des agresseurs, âgés entre 16 à 25 ans environ.



Un jeune homme sera blessé à la main, un autre a reçu des projectiles dans la tête. "Il n’a pas souhaité être assisté de pompiers. Sa seule inquiétude c’était de sortir du stade en sécurité", ajoute-t-il.



"Il faut que les maires - en mettant par exemple en place des patrouilles de policiers municipaux - et le préfet se mobilisent pour trouver une solution car la ligue a fait les choses comme il faut. Le match s’est joué à huis clos justement par crainte de débordements et deux délégués de la Ligue étaient venus", explique-t-il en espérant une réponse des élus locaux.



Les dirigeants des deux clubs ont déposé une main courante.