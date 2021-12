Courrier des lecteurs Omicron fait perdre leur sang froid au préfet et à la directrice de l'ARS

Par Fabian GORCE - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 09:33





Dix jours plus tard le moment de rentrer au pays des droits de l’homme était venu.



Mais depuis deux jours, l’île au lagon bleu turquoise est passée au rouge écarlate sur l’échelle de la Covidie.



En cause, un passager venant d’Afrique du Sud aurait attrapé ce nouveau variant à Maurice, en tout cas c’est ce que veulent bien nous faire croire, sans preuve bien sûr, les autorités dont l’ARS et la Préfecture.



Depuis 3 jours, c’est donc le branle-bas de combat à l’ARS et à la Préfecture qui ont décidé d’imposer à tous les voyageurs ce que le gouvernement n’a oser imposer qu’à ceux qui ne sont pas vaccinés (



Si on ne peut pas reprocher à ce terrifiant binôme de faire le nécessaire (en tout cas de leur point de vue) pour éviter la propagation du virus, encore faudrait-il qu’il limite leurs actions à ce qui est légal et ne profite pas de l’ignorance et la naïveté des réunionnais.



Pourtant, force est de constater que l’aéroport de Gillot est devenu une zone de non droit.



Au débarquement des passagers, une seule sortie : celle qui vous amène directement au test antigénique.



Dans ces conditions, les autorités ont créé une situation de fait laissant croire que le test est obligatoire alors qu’il n’en est rien.



Madame LADOUCETTE et Monsieur BILLANT, je vous saurai gré de bien vouloir m’indiquer le texte obligeant à réaliser ce énième test à la descente de l’avion et justifier les atteintes à l’intégrité physique des passagers que vous avez organisées en extirpant leur consentement.



Par ailleurs Monsieur le Préfet, même si votre fonction vous donne des pouvoir exorbitants, vous n’êtes pas autorisé à employer votre fonction pour donner un ordre illégal aux forces de l’ordre.



Il n’était pas question pour moi de me voir notifier un arrêté préfectoral de mise en quarantaine alors que j’avais été testé négatif deux fois en 24 heures.



Il n’était pas question pour moi de ne pas reprendre mon activité professionnelle libérale car je ne perçois des revenus que si je travaille....Mais ça le préfet n’en a cure tel que me l’a fait comprendre son représentant à l’aéroport.



J’ai donc refusé de signer l’arrêté de mise en quarantaine et de donner mes coordonnées, ce qui a fortement surpris et profondément agacé les sbires de la préfecture présents sur place.



Et dans ce cas, rien n’est prévu pour avoir les coordonnées des récalcitrants sauf à donner un ordre illégal aux forces de l’ordre de récupérer l’identité.



C’est ce qui a été fait.



Une fois sortie de l’aéroport, quelle ne fut pas ma surprise d’être interpellé par deux policiers venus me demander pourquoi je ne voulais pas donner mon adresse à la préfecture alors que tout le monde l’avait fait....j’étais le vilain petit canard parmi le troupeau de moutons.



Après quelques explications qui n’ont pas convaincues, l’un d’eux m’a demandé une pièce d’identité et mon passe sanitaire, ce que je n’ai évidemment pas refusé de donner tout en leur expliquant que ce contrôle était illégal, ce qu’ils savaient évidemment, mais les « ordres » sont les « ordres ».



Ils sont immédiatement retournés dans l’aéroport transmettre mes coordonnées à ceux qui voulaient m’imposer la quarantaine.... Le but était atteint, peut importait le moyen... Un vrai scandale.



C’est pourquoi, il sera déposé plainte contre le Préfet de la Réunion pour avoir, le 03 Décembre 2021, ordonné un acte attentatoire à ma liberté individuelle d’aller et venir, en l’espèce d’avoir demandé aux forces de l’ordre de m’interpeller illégalement afin de recueillir mon identité et mon adresse.



C’est pourquoi, il sera également déposé plainte contre la directrice de l’ARS de la Réunion pour avoir le 03 Décembre 2021 organisé un acte attentatoire à mon intégrité physique, en l’espèce d’avoir ordonné au personnel de l’hôpital de Saint Benoit de procéder à un test covid 19 sur ma personne.



