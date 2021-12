Mayotte Omicron à La Réunion : "Il faut protéger Mayotte"

Alors qu'un cas de variant Omicron a été détecté sur notre île, le collectif Mayotte En SousFrance demande au préfet de l'île aux Parfums "de mettre en œuvre toutes les mesures pour empêcher l'importation de ce variant sur le territoire". Par N.P - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 10:51

Le communiqué :



Nous avons appris par voie de presse sur les ondes de Réunion la 1ère la détection du premier cas de variant OMICRON (variant B.1.1.52) qui, a vu les cas de nombre de contaminations au Covid-19 grimper à une vitesse fulgurante en Afrique du Sud. Avec moins de 300 par jour fin octobre, le nombre de cas est passé à près de 2500 le 25 novembre. Face à cette menace du à sa contagion, nous demandons à M. Thierry SUQUET, Préfet de Mayotte de mettre en œuvre toutes les mesures pour empêcher l'importation de ce variant sur le territoire de Mayotte. Nous réclamons entre autre : -> La mise en place de quarantaine des voyageurs.- > La mise en place des motifs impérieux pour tous (vaccinés et non vaccinés) -> La mise en place de dépistage a l'arrivée et après la quarantaine. Mayotte ne pourra pas faire face à une nouvelle vague épidémique car le système de santé reste très fragile et les évacuations sanitaires vers la Réunion ne sera être garantis si l'épidémie s'accélère sur le territoire de la Réunion. Le Président du Collectif Mayotte En Sousfrance