A la Une . Omicron : Un second cas positif à La Réunion

Omicron : Un second cas positif à La Réunion

Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 11:27





Voici le communiqué de la préfecture :



Suite à un séquençage de trois cas suspects « Omicron », la préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment ce jour la contamination par le variant « Omicron » d’un deuxième patient à La Réunion. Ce cas est sans lien avec le cas préalablement identifié.



Le patient contaminé par le variant « Omicron » a été dépisté négatif à son arrivée à l’aéroport, dans le cadre du dispositif de dépistage systématique des passagers en provenance de l’étranger.



Cette personne revenait d’un voyage en Afrique Australe. Elle a présenté des symptômes plusieurs jours après son arrivée à La Réunion. Suite à un nouveau test, qui s’est révélé positif à la Covid-19, cette personne a été définie comme cas suspect au variant « Omicron ». Le protocole sanitaire d’isolement a été immédiatement mis en œuvre.



Des investigations sont encore en cours auprès des contacts identifiés. Il a été demandé aux personnes contacts de s’isoler et de se faire dépister immédiatement.



Le patient est actuellement isolé à son domicile et fait l’objet d’un suivi régulier de l’ARS.



Face à la Covid-19, la meilleure prévention reste la vaccination et le respect des gestes barrières.

Sur les trois séquençages réalisés sur des cas suspects, un seul s'avère être positif au nouveau variant. Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années. Au total, l'île compte deux cas positifs au variant B.1.1.529 du SARS-CoV-2 Omicron, dont le premier, apparu le 30 novembre dernier, est le premier cas détecté en France