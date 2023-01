A la Une .. Omar Sy s’interroge : "Quand c’est en Afrique vous êtes moins atteints ?"

Omar Sy, héros d'un film sur les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale, s'étonne dans Le Parisien que les Français se sentent plus touchés par la guerre en Ukraine que par d'autres conflits plus lointains ayant fait autant de ravage. Par P.J. - Publié le Mercredi 4 Janvier 2023 à 13:07

"Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde". Interrogé par Le Parisien sur la guerre en Ukraine, l’acteur s'étonne que les gens se sentent plus touchés par la guerre en Ukraine que par les conflits qui se déroulent ailleurs, et notamment en Afrique.



"Ça veut dire que quand c’est en Afrique vous êtes moins atteints ?", a-t-il questionné.



Omar Sy affirme se sentir menacé de la même manière quand c’est en Iran, ou en Ukraine. "Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde", a-t-il fait ressortir. "Il faut accepter le récit des autres. Un récit ne contredit pas l’autre, ne l’annule pas, ne le nie pas. C’est l’addition de tous ces récits qui fait notre histoire commune", a estimé l’acteur de 44 ans. "Quand c’est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça" et de rappeler qu’au début de la pandémie de la Covd-19, les gens disaient "c’est que les Chinois".



Omar Sy est actuellement le héros du film « Tirailleurs » qui sort en salle ce 4 janvier.



Le film aborde un aspect mal connu de la Première Guerre mondiale qui est la participation des tirailleurs sénégalais dans le conflit. Omar Sy y incarne le rôle d’un père enrôlé dans l'armée française en 1917 pour rejoindre son fils de 17 ans, recruté de force.