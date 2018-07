Omar Sy interpellé à la Gare de Lyon pour outrage à agent de la SNCF

C’est lorsque l’acteur a tenté de monter dans un train avec sa famille et sept bagages, qu’un contrôleur de la SNCF lui a indiqué que le maximum autorisé était de trois valises.



Selon le magazine Closer qui rapporte l’incident, l’employé aurait argumenté auprès d’Omar Sy en lui expliquant : "Il y a d’autres voyageurs". L’acteur aurait refusé de l’écouter, et lui aurait lancé : "p’tite bite" avant de le bousculer pour entrer dans un wagon.



Le contrôleur SNCF a appelé des renforts et un équipage de la Sûreté Ferroviaire est intervenu et a procédé à l’interpellation du comédien.



Dans deux tweets hier soir, la SNCF a annoncé qu’elle regrettait "vivement que les échanges un peu vifs survenus cet après-midi en Gare de Paris Lyon entre M. @OmarSy et un de ses agents fassent l’objet d’un traitement médiatique fondé sur l’exagération des faits et sur des propos que M. Omar Sy n’a jamais tenus".



"Comme l’a confirmé l’agent SNCF auprès de sa hiérarchie. Cet incident est clos et M. @OmarSy a pu poursuivre son voyage", a ajouté la SNCF sur Twitter.