Omaj pou bann transmeter-transmetez lo moring tradisyonel

Dann lémisikl la Rézion, lo 10 novamb, Frédéric MAILLOT, Konséyé Rézional, ék Lorraine NATIVEL, 2ème Vis-Prézidente la Rézion, Patricia PROFIL, Konséyèr Rézional, Roger RAMECHETTY, Préziden CCEE é Marie-Jo LO-THONG, Direktris la DACOI la rend omaj ban transmeter-transmetez lo moring tradisyonel. Par La Région Réunion - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 10:42

Lobjektif so zourné lé de rokonèt lo savoir fèr nout zarboutan la fé pou préserv nout Moring tradisyonel. Bana la giny un pri pou onor zot travay ek zot lengazemen.

Pou Frédéric MAILLOT, "Mèt azot dan la limyèr zordi sé in lévidans pou nou, zot zistwar i fé parti listwar la Rényon, listwar la libérté. Lo Moring Tradisyonèl la été pratiké par bann gramoun, tro lontan oublié, tro lontan la mèt azot de koté. Zordi, mi vé di mon ladmirasyon po trwa zasosiasyon ke la travay dir po fé rekonèt lo moring tradisyonèl : Kaiasse dési Sint Sizane, Bourant dési Sinpol é Moring Angola dési Sinlé. Zordi, zédi 10 Novanm 2022, nou lé kontan rann in lomaz po bann transmétèr-transmétèz léritaz Moring. Néna in bonpé fièrté done azot zordi lo pri ‘Zarboutan Nout Kiltir’, malgré bann kou d’kony, zot la kontinié fé zot moring, zot la transmèt zot léritaz é gras azot li lé inskri o patrimwane kiltirèl la Rényon. Mé tousala i arèt pa la. Nou la angaj anou dann projé Moring Océan Indien po partaz nout bann konésans dési lo bann zar de konba tradisyonèl Loséan Indyin. Nout viv ansanm, ke mwin mi yinm apèl ‘nout batarsité’, i ve di in nafèr ryink si tout bann Rényoné i giny revandiké é asum son bann zorijine èk fiérté, èk la pé. I fo nou asim èk fièrté léritaz nout sivilizasyon, léritaz nout zistwar. Mon bann « Zarboutan Nout Kiltir », sé gras azot zordi ke nou lé dobout, ke nou lé fièr é ke nou done sak nou néna pou doné dési la tèr la."