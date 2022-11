Rubrique sponsorisée Omaïdo, une nouvelle marque de cosmétiques basée sur les trésors de la cosmétopée réunionnaise

À l’origine de cette marque révolutionnaire, Marina Féat-Gultzgoff, une réunionnaise de 40 ans. Diplômée de sciences politiques, rien ne la prédestinait à la cosmétique. Et pourtant elle est en train de lancer sa marque de soins de beauté réfrigérés mettant en avant les trésors de la cosmétopée réunionnaise, en s'appuyant sur des producteurs locaux passionnés et engagés dans une démarche de qualité. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 09:00

Avant de se lancer dans cette aventure, Marina travaillait en tant que Secrétaire Générale des interprofessions animales de la Réunion. Durant ces 10 années dans les filières animales, elle a défendu ses convictions devant l’ensemble des acteurs de la chaine agro-industrielle.



Ainsi, engagée depuis plus de 15 ans pour le développement agricole de notre île et des territoires ultramarins français, c’était une nécessité pour elle de nouer des partenariats forts et durables avec des producteurs de La Réunion et de Mayotte. Elle a également eu à cœur de rémunérer justement ses producteurs, car la durabilité n’a pas de sens sans la dimension humaine. Ce choix impacte forcément le prix de revient des soins mais donne tout son sens à l’engagement et aux valeurs de responsabilité portés par la marque.





Sa marque plante son décor sur le terroir riche et contrasté de l’océan Indien. Grâce à cette richesse, Omaïdo a pu choisir avec minutie ses ingrédients phares. C’est la qualité des actifs qui fait l’efficacité des formules. Ce sont les liens humains, équitables et durables qui garantissent les meilleurs ingrédients naturels.



Thierry Vitry est producteur de Curcuma bio à la Plaine des Grègues. Il fournit la poudre de curcuma biologique qui est transformée en macérat huileux, afin d'en extraire la curcumine. Ce puissant antioxydant naturel est l'ingrédient phare de la gamme. Le producteur précise : " À 40 ans, j'ai effectué un grand virage dans ma vie, j'ai eu un déclic ; produire autrement, dans le respect de la terre, tout en perpétuant les traditions de mes ancêtres. Dans un terroir exceptionnel j'ai voulu aller plus loin dans mes engagements environnementaux, en obtenant pour mon exploitation la norme ISO14001 et en bannissant tout produit chimique de mon exploitation. Je suis donc en production biologique ".

Des soins de beauté réfrigérés, formulés à froid et 100% d’origine naturelle







Omaïdo est à retrouver à La Réunion à compter du 5 novembre chez Monoprix Réunion (ZAC Portail) et dans 4 pharmacies de l’ile.



Le produits seront présentés dans un meuble réfrigéré à l'effigie de la marque, garantissant la chaine du froid et donc l’efficacité des produits.



Omaïdo est la première marque française de soins de beauté réfrigérés, formulés à froid et 100% d'origine naturelle. Guidée par la préservation des actifs et l'efficacité de ses formules, la marque de soin propose une réelle révolution en cosmétique en défendant une nouvelle approche de la beauté, mettant le froid au cœur de son innovation. Omaïdo propose des soins aux ingrédients d'origine naturelle, tout en s'engageant sur une haute efficacité et sur une expérience de sensorialité frissonnante inédite. Cette qualité est garantie grâce à une conservation par le froid et des packagings protecteurs qui préservent les bienfaits des matières premières et des principes actifs, souvent thermosensibles.

Omaïdo est à retrouver à La Réunion à compter du 5 novembre chez Monoprix Réunion (ZAC Portail) et dans 4 pharmacies de l'ile.

Le produits seront présentés dans un meuble réfrigéré à l'effigie de la marque, garantissant la chaine du froid et donc l'efficacité des produits.