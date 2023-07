A la Une .. Olympian Cup : Une compétition de street workout au Port

L'association Olympian Bar organise ce dimanche au Port l'Olympian Cup, une compétition de street workout et de street lifting qui se tiendra sur le front de mer de la commune. Voici le communiqué de l'association : Par NP - Publié le Samedi 15 Juillet 2023 à 15:10





OLYMPIAN BAR cherche à encourager la pratique sportive en créant, organisant et encadrant des activités physiques et sportives.



Dans ce but, nous avons organisé une compétition appelée "OLYMPIAN CUP" qui se déroulera le dimanche 16 juillet 2023, de 7h30 à 17h30, au parcours de santé du Front de Mer du Port. Cette compétition a pu voir le jour grâce à nos sponsors (Dailly's Burger, Discount Nutrition, Domicile Gym, Aircoach, ESWCR), ainsi qu'à la Mairie du Port, qui nous a accordé l'autorisation d'organiser cet événement dans la ville.



Nous comptons actuellement 36 participants, ces derniers étant classés par catégories selon leur poids. Ils s'affronteront selon différents formats. Des récompenses seront à gagner pour les vainqueurs de la compétition.



Pour plus d'informations sur la compétition et les inscriptions, veuillez contacter Olympian Bar (Instagram, Facebook) ou Le street lifting est un sport qui consiste à se lester avec des poids afin d'effectuer des mouvements tels que les tractions, les dips, les muscle-ups et les squats. olympianbar974@gmail.com