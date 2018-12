<<< RETOUR La Réunion Positive

Olympiades des métiers - Finales Nationales La Région Réunion à la conquête de l’excellence aux Finales Nationales Normandie 2018.

Place à la compétition !



L’ile de La Réunion est la seule région d’outre-mer présente dans cette compétition.



Cette 45ème édition des Finales Nationales des Olympiades des Métiers réunit au total 57 métiers répartis dans 7 domaines : l’Alimentation, l’Automobile et les Engins, le Bâtiment et les Travaux Publics, la Communication et le Numérique, l’Industrie, le Service et le Végétal.



Ces trois jours de compétitions verront 670 jeunes, représentant 14 régions de France, tenter de décrocher le titre de Champion de France dans leurs métiers respectifs et ainsi intégrer l’équipe de France des Métiers qui partira à Kazan du 22 au 27 août 2019 à l’occasion de la WorldSkills Competition.



Cette compétition représente également un précieux vecteur d’information et de communication sur le lien entre la formation professionnelle et les métiers. Les Olympiades des Métiers sont en effet une vitrine permettant de valoriser auprès des jeunes et des familles de nombreuses filières d’excellence. Elles sont aussi l’occasion de mettre en avant le savoir faire des jeunes qui exercent ces métiers avec passion et d’aider les visiteurs, qu’ils soient étudiants, lycéens ou collégiens à faire murir leur projet professionnel.



Quelques chiffres :

670 champions régionaux de moins de 23 ans

14 régions représentées

57 métiers

7 pôles métiers

45 000 m² d’espace de compétition

75 000 spectateurs attendus

800 bénévoles Jour-J. Le lancement des finales nationales La première journée a été rythmée avec l’inauguration d’un espace de 45 000 m² au sein du Parc des Expositions de Caen qui a accueilli près de 670 jeunes. L’ensemble des compétiteurs des régions ont eu l’occasion d’accéder au site de compétition dans la journée du mercredi afin de repérer les lieux et se préparer au concours. La Cérémonie d’Ouverture Les compétiteurs réunionnais ont été accueillis par Hervé Morin, Président du Conseil Régional de Normandie, et Michel Guisembert, le Président de WorldSkills France et ont pu assister et participer à la cérémonie d’ouverture du concours. Une autre personnalité était également présente, le sportif de haut niveau Alexis Hanquinquant, athlète normand membre de la TEAM POINT P.

À l’occasion de cette cérémonie, chaque équipe a présenté sa région à l’ensemble des compétiteurs et l’équipe de La Réunion s’est distinguée avec une chorégraphie de présentation originale ovationnée par l’ensemble des Régions de la compétition. L’équipe de La Réunion, composée de 12 jeunes représentants 10 métiers participe actuellement aux finales nationales des Olympiades des Métiers au sein du Parc des Expositions de Caen en Normandie durant 3 jours depuis le 28 novembre.L’ile de La Réunion est la seule région d’outre-mer présente dans cette compétition.Cette 45ème édition des Finales Nationales des Olympiades des Métiers réunit au total 57 métiers répartis dans 7 domaines : l’Alimentation, l’Automobile et les Engins, le Bâtiment et les Travaux Publics, la Communication et le Numérique, l’Industrie, le Service et le Végétal.Ces trois jours de compétitions verront 670 jeunes, représentant 14 régions de France, tenter de décrocher le titre de Champion de France dans leurs métiers respectifs et ainsi intégrer l’équipe de France des Métiers qui partira à Kazan du 22 au 27 août 2019 à l’occasion de la WorldSkills Competition.Cette compétition représente également un précieux vecteur d’information et de communication sur le lien entre la formation professionnelle et les métiers. Les Olympiades des Métiers sont en effet une vitrine permettant de valoriser auprès des jeunes et des familles de nombreuses filières d’excellence. Elles sont aussi l’occasion de mettre en avant le savoir faire des jeunes qui exercent ces métiers avec passion et d’aider les visiteurs, qu’ils soient étudiants, lycéens ou collégiens à faire murir leur projet professionnel.670 champions régionaux de moins de 23 ans14 régions représentées57 métiers7 pôles métiers45 000 m² d’espace de compétition75 000 spectateurs attendus800 bénévolesLa première journée a été rythmée avec l’inauguration d’un espace de 45 000 m² au sein du Parc des Expositions de Caen qui a accueilli près de 670 jeunes. L’ensemble des compétiteurs des régions ont eu l’occasion d’accéder au site de compétition dans la journée du mercredi afin de repérer les lieux et se préparer au concours.Les compétiteurs réunionnais ont été accueillis par Hervé Morin, Président du Conseil Régional de Normandie, et Michel Guisembert, le Président de WorldSkills France et ont pu assister et participer à la cérémonie d’ouverture du concours. Une autre personnalité était également présente, le sportif de haut niveau Alexis Hanquinquant, athlète normand membre de la TEAM POINT P.À l’occasion de cette cérémonie, chaque équipe a présenté sa région à l’ensemble des compétiteurs et l’équipe de La Réunion s’est distinguée avec une chorégraphie de présentation originale ovationnée par l’ensemble des Régions de la compétition. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Appel à projets Culture 2019 École Denise SALAI à Saint-Benoit - Plan régional d’aides aux communes