Olympiades des métiers : Dans les starting-blocks !

En mars dernier, plus de 80 jeunes Réunionnais sont entrés en compétition, mettant en valeur leurs savoir-faire dans 16 métiers différents. 16 d’entre eux ont décroché le précieux sésame en or et participeront à la compétition nationale du 28 novembre au 1er décembre, à Caen.



Les jeunes travaillent d’arrache-pied pour briller lors des ces épreuves et tenter l’expérience d’atteindre la compétition internationale (en Russie). Cette opportunité unique n’en demeure pas moins une compétition de haut-niveau nécessitant une véritable préparation en amont.



Accompagnés de leur coach, les jeunes sélectionnés ont participé à des ateliers de préparation physique et mentale. Un moyen ludique et pratique de rencontrer les autres jeunes Réunionnais retenus, de faire face au stress, à la pression, à un environnement inconnu ou déstabilisant et de tenir physiquement sur de longues épreuves.