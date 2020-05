La grande Une Olivier Véran veut revoir les règles sur la chloroquine

Le ministre de la Santé va saisir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) suite à la parution d’une étude mettant en cause les risques de l'hydroxychloroquine.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 23 Mai 2020 à 17:29





L’ C’est suite à la publication d’une étude dans la revue scientifique médicale britannique The Lancet qu’Olivier Véran a pris sa décision. Ce samedi, il a demandé au HCSP de proposer "sous 48 heures, une révision des règles dérogatoires de prescription" de divers traitements comme l'hydroxychloroquine.L’ étude conclut à l’inefficacité de l'hydroxychloroquine et ses risques pour les malades du Covid-19. Celle-ci a été réalisée sur plus de 96.000 personnes et n’a pas établi de bénéfice pour les patients contaminés et traités avec de la chloroquine.

Suite à la publication dans @TheLancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du #COVIDー19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le @HCSP_fr pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription. — Olivier Véran (@olivierveran) May 23, 2020