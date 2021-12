Olivier Véran favorable à un report du pass vaccinal dans les Outre-mer

Si l'entrée en vigueur du pass vaccinal est prévue le 15 janvier, ce ne sera peut-être pas le cas dans les Outre-mer. Auditionné ce mercredi par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, au sujet du projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, Olivier Véran a en effet annoncé que le gouvernement allait soutenir l'amendement de la députée guadeloupéenne Justine Bénin, lequel demande le report de l'application dans les territoires ultramarins.



Pour "éviter un effet couperet au 15 janvier dans certains territoires ultramarins", le gouvernement préfère ainsi de "faire place à la négociation et la discussion avec les acteurs locaux", a expliqué le ministre de la Santé, précisant que l'objectif était aussi d'éviter de "ré-enflammer un conflit social", les Antilles ayant connu une importante crise sociale.



Pour mémoire, le pass vaccinal prévoit que seul un schéma vaccinal complet permettra d'accéder aux établissements recevant du public et aux transports en commun (un test négatif ou de rétablissement de la maladie ne suffiront plus).



Alors que le taux de vaccination est plus faible dans les Outre-mer, l'amendement de la députée de la Guadeloupe Justine Bénin prévoit ainsi de donner la possibilité aux représentants de l'État dans les territoires d'Outre-mer "d'adapter les conditions de mise en œuvre des règles fixées au niveau national lorsque les circonstances locales l’exigent".



L'examen du projet de loi aura lieu ces prochains jours au Parlement.