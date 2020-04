La grande Une Olivier Véran et Annick Girardin répondent aux questions des Ultramarins





Lien vers le Facebook Live Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé, et Annick Girardin, ministre des outre-mer, répondent en direct aux questions des ultramarins ce vendredi soir, via un Facebook Live.



"Le virus semble préférer l'humidité"



Olivier Véran, Ministre de la Santé, fait le point sur les avancées concernant les milieux les plus favorables à la prolifération du coronavirus.



"On ne sait pas au fond s'il aime la chaleur. L'épidémie frappe des pays chauds comme l'Iran, donc on a des doutes" indique-t-il, "d'autant que le coronavirus semble préférer l'humidité".



Si ces données sont confirmées, le Covid-19 pourrait bien se plaire sur notre île.



"À La Réunion, les oignons sont à 10 euros en ce moment, on ne peut pas maitriser ces tarifs"



Suite à la question d'un internaute sur l'inflation des prix dans les outre-mer, Annick Girardin a notamment relevé l'exemple du prix des oignons sur notre île: "Les tarifs extérieurs des produits importés, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maitriser".



La Ministre des outre-mer indique que cette hausse des prix ne se limite pas aux outre-mer. Elle compte sur le Bouclier Qualité Prix qui existe dans tous les outre-mer pour réguler les prix à la consommation, et rappelle qu'elle a demandé à ce qu'il y est des contrôles dans l'ensemble des grandes surfaces.



"Personne ne se fera de l'argent sur le dos des ultra-marins" a-t-elle assuré.



"Il y a plus de lit en réanimation à La Réunion, en moyenne par habitants ,que dans l'ensemble de la métropole"

Un internaute a demandé au Ministre de la Santé comment lutter contre le coronavirus alors que La Réunion fait déjà face à une épidémie de dengue:



"Tous les services d'alerte sanitaires sont en fonctionnement normal" répond-il, "les équipes qui s'occupent de la dengue continuent de le faire à l'heure actuelle."



Amandine Dolphin Lu 1199 fois Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur