Olivier Véran : "cette cinquième vague sera peut-être la dernière"

La vague Omicron pourrait être "la dernière" du Coronavirus, explique dans le Journal du Dimanche Olivier Véran.



Interrogé sur la dangerosité du variant apparu en Afrique du Sud en novembre, le ministre a expliqué que les données anglaises publiées ce samedi tendent à confirmer qu’il y a trois fois moins de formes graves de la maladie avec Omicron qu'avec Delta.



"Omicron confirme ce que nous pensions de lui : il est très, très contagieux. J'avais dit que nous pourrions atteindre les 250.000 cas par jour début 2022 ; nous y sommes. Quand on sait que nous allons franchir le cap des 10 millions de Français diagnostiqués positifs depuis le début de la pandémie, on comprend l'extrême contagiosité d'Omicron", rappelle Olivier Véran.



Mais cette extrême contagiosité semble plus porteur d’espoir que de résignation. Selon le ministre, Omicron est tellement contagieux qu’il "va entraîner une immunité renforcée" dans le monde.



Une lecture que rejoint un épidémiologiste. "A terme, il y a de l’espoir. Le Sars-CoV-2 rejoindra les autres coronavirus saisonniers humains qui nous donnent des rhumes et des angines chaque hiver", complète l’épidémiologiste Arnaud Fontanet s’exprimant également dans le JDD.



"Nous n’y sommes pas encore. On peut s’attendre à ce que de nouveaux variants émergent mais, notre immunité se renforçant avec le temps, soit par infection naturelle soit avec des doses de rappel du vaccin, leur capacité à donner des formes sévères va diminuer", envisage-t-il.