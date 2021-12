A la Une . Olivier Véran aux non vaccinés : "Il y a peu de chances que vous passiez entre les gouttes cette fois"

Le ministre de la Santé Olivier Véran était auditionné aujourd'hui par les députés de la commission des lois à l'Assemblée nationale. L'occasion pour lui de détailler le projet de pass vaccinal et de mettre en garde les non-vaccinés : "Je le dis, non pas comme une menace, il y a vraiment peu de chances que vous passiez cette fois-ci entre les gouttes". Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 23:13

L'audition du ministre de la Santé Olivier Véran cet après-midi par les députés de la commission des lois, à l'Assemblée nationale a coïncidé avec l'annonce d'un nouveau record du nombre de malades en 24h : 208.000 Français ont été diagnostiqués positif au Covid hier.



Les arguments étaient tout trouvés pour le ministre pour justifier la nécessité de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal : "Ce projet de loi a pour objectif de renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire tout en préservant nos libertés et en garantissant la continuité de la vie du pays", a affirmé Olivier Véran.



En présentant les différents points de son projet de loi, le ministre a notamment confirmé qu'une pièce d'identité pourrait être demandée lors des contrôles de pass vaccinal : "Le projet de loi renforce encore les mesures permettant de lutter contre la fraude. Nous savons combien l'usage des faux pass est non seulement irresponsable mais surtout dangereuse, voire dramatique et certains l'ont malheureusement payé de leur vie".



Enfin, le ministre a lancé un nouvel appel aux 5 millions de Français non vaccinés : "Je le dis, non pas comme une menace, il y a vraiment peu de chances que vous passiez cette fois-ci entre les gouttes".







