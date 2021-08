A la Une . Olivier Véran aux Antilles : vaccination, nouveaux traitements et investissements

Le ministre de la Santé est arrivé hier en Martinique où il a pu constater la situation catastrophique. Lors de sa visite au CHU de Fort-de-France, il a rappelé que les patients présents en réanimation n’étaient pas vaccinés. Il a également promis des investissements dans les hôpitaux ultramarins. Par NP - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 08:04

En sortant du CHU de Martinique, Olivier Véran était alarmiste. "On ne ressort pas indemne d'une visite à l'hôpital de Fort-de-France", a souligné le ministre de la Santé. Celui-ci a ajouté que "la situation sanitaire est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole".



Pour le ministre, une seule explication : les Antilles souffrent d’une trop faible vaccination. Il a insisté sur la jeunesse des patients. "Aux urgences, les patients ont 40 ans, 50 ans. En réanimation, certains patients peuvent avoir 20 ans, 30 ans. Ils n'ont pas forcément de comorbidités, ce sont des patients qui allaient bien il y a quelques jours et qui aujourd'hui sont intubés".



Olivier Véran insiste sur le fait que si "ces personnes avaient été vaccinées, elles ne seraient pas aujourd'hui à l'hôpital, elles seraient chez elles".



Le ministre a semblé agacé lorsqu’il a été interrogé sur les causes de la faible couverture vaccinale. "Cela a plus traîné dans les Antilles françaises que dans les Antilles néerlandaises, par exemple. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est de protéger les hôpitaux, les gens. Cette vague était évitable, évitons la prochaine".



Pour le ministre, l’urgence de la situation ne laisse pas place à la polémique. "Quand on fait face à un virus qui tue, qui bouche les poumons de jeunes de 20, de 30, de 40 ans, il n'est plus temps de se poser la question de savoir si par la pensée magique on pourrait faire mieux que le vaccin", lâche-t-il.



Des moyens supplémentaires



Pour lutter contre la vague que connaissent les deux îles, le ministre de la Santé annonce l’arrivée prochaine de traitements innovants. Par exemple les anticorps monoclonaux pour limiter les formes graves.



Olivier Véran a également confirmé l’ouverture d’une centaine de lits de réanimation pour les deux départements avec le soutien du service des armées. Des évacuations sanitaires doivent débuter dès la fin de semaine.



Enfin, le ministre de la Santé a promis des investissements pour les hôpitaux ultramarins. "Plusieurs centaines de millions d'euros vont permettre de reconstruire et de moderniser les hôpitaux", a-t-il dit.