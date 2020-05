A la Une ... Olivier Véran annonce le versement d'une prime aux personnels des Ehpad Par LG - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 21:03 | Lu 43 fois





L'objectif est de "reconnaître et valoriser leur engagement sans faille pendant cette crise", a affirmé Olivier Véran. ‪Les établissements accueillant des personnes handicapées seront aussi concernés, lorsque l’Assurance maladie contribue à leur financement.‬ ‪Des échanges sont en cours avec les départements pour assurer le versement d’une prime comparable aux secteurs social et médico-social‬.



Rappelons que les Ehpad et établissements médico-sociaux ont été décimés durant ces deux premiers mois d'épidémie. 9572 décès ont été constatés dans les Ehpad et les établissements médico-sociaux. Le ministre de la Santé a annoncé ce jeudi soir qu'une prime défiscalisée serait versée à tous les personnels de tous les Ehpad de France. Son montant sera de 1500 € dans les 33 départements les plus touchés par l'épidémie de Coronavirus et de 1000 € dans les autres départements.L'objectif est de "reconnaître et valoriser leur engagement sans faille pendant cette crise", a affirmé Olivier Véran.