A la Une . Olivier Véran : Retour du pass sanitaire avec la métropole "si la situation l'exigeait"

Olivier Véran, le nouveau porte-parole du gouvernement a annoncé à l'issue du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne que le pass sanitaire pourrait être rétabli entre la métropole et les outremer, "si la situation devait l'exiger". Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 19:05

"Si la situation devait l’exiger,il nous permettrait de rétablir un système de pass aux frontières ou entre les territoires métropolitains et l'Outre-mer", a avancé Olivier Véran, le nouveau porte-parole du gouvernement d'Elisabeth Borne, à l'issue du conseil des ministres.



Un nouveau projet de loi contre le Covid-19 sera examiné à partir du 11 juillet prochain à l'Assemblée nationale.



