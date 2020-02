A la Une . Olivier Rivière lance sa campagne à St-Philippe: "Nous avons des résultats concrets"

C'est tout en confiance que le maire de sortant de Saint-Philippe et candidat pour un troisième mandat, Olivier Rivière, a inauguré hier matin sa permanence de campagne dans le quartier du Baril. Quelques centaines de personnes étaient réunies pour l'occasion, dont Didier Robert et 200 jeunes faisant partie d'un groupe de soutien dénommé "comité jeune". Le vice-président du conseil régional concourera sous l'étiquette du Parti Radical.



Lors de cette inauguration, le maire sortant a dévoilé une partie de son programme: baisse progressive des taxes communales, création d'une zone d'activités économiques et artisanales à la sortie est du centre ville, l'éducation de notre jeunesse ("nous sommes la seule commune qui a réussi en l'espace de quelques mois a climatiser toutes ses salles de classe" s'est félicité Olivier Rivière), la construction de deux écoles (une élémentaire et une maternelle), construction d'un nouveau gymnase. Dans le domaine de l'artisanat, le maire de Saint-Philippe souhaite la création d'un village artisanal itinérant qui balaiera tout le territoire ainsi qu'une maison de la vanille et du cacao.



Devant ses partisans, Olivier Rivière a rappelé que la commune "revenait de loin". "Il y a encore 12 ans, nous avions une salle Henri Madoré fermée, une mairie qui tombait en décrépitude, pas de gymnase, des problèmes d'alimentation en eau potable, des routes défoncées, et même dangereuses notamment dans les rampes de Basse-Vallée, des tribunes de stade éventrées, des écoles sous-équipées, un éclairage public obsolète à plus de 80% et j'en passe", en raison selon lui de "l'instabilité politique de ces 40 dernières années".



"Tous ces projets ont pu avoir lieu grâce au travail, et à la stabilité politique que nous avons restauré", a-t-il poursuivi. Des résultats "concrets" et qui "sautent aux yeux" pour l'édile saint-philippois: "Il faut être aveugle ou borné ou les deux à la fois pour ne pas voir cette réalité. La population de Saint-Philippe a réussi à s'approprier ces équipements qui font partie de la normalité de notre quotidien, mais il faut se rappeler qu'il y a encore quelques années la situation était bien différente."



Il ajoute: "L'autre conséquence de la stabilité politique est la stabilité budgétaire : lorsque j'ai pris les rênes de la mairie, la situation budgétaire n'était pas très rose, mais nous sommes parvenus avec l'aide des grandes collectivités, la Région, le Département, notre rigueur et notre travail, à être stable. L'équilibre est désormais instauré ce qui va nous permettre de baisser les taxes communales. Un certain candidat fait aujourd'hui son retour! J'invite les jeunes à parler aux anciens et de demander ce qu'il se passait à l'époque de ce candidat : les équipements tombaient décrépitude mais la commune " était misère" et ne pouvait plus honorer ses factures et s'acheter des fournitures. Voilà la réalité que nous ne voulons plus !"



Le "candidat" qu'il vise n'est autre que Wilfrid Bertile, ancien maire (PS) de la commune entre 1971 et 1989, qui a réuni autour de lui quasiment toute l'opposition pour le scrutin de mars. Olivier Rivière propose de "tourner la page" de la gestion "calamiteuse de ce candidat", rappelant que les taxes actuelles "sont son héritage". "Le papier que je tiens entre mes mains est un extrait de mon casier judiciaire, et il est vierge, ce candidat peut-il en dire autant ? La réponse est non, il a peut-être obtenu la grâce présidentielle mais pas celle des saint-philippois! La chambre régionale de la cour des comptes a été créée en 1982 et son premier client à La Réunion était Wilfrid Bertile puisque la mairie a été mise sous tutelle en 1984, c'est un fraudeur et un illusionniste qui veut réécrire le passé mais nous aujourd'hui nous voulons regarder vers l'avant et nous tourner vers l'avenir", conclut Olivier Rivière, qui a tenu à remercier Didier Robert, "Saint-Philippois de coeur", pour sa présence et son soutien. "Si le projet politique validé en 2008 et 2014 a pu être mis en place c'est grâce à son soutien", a-t-il tenu à rappeler.

À la tête du "comité jeunes", Lili Salvan, 18 ans, a choisi de soutenir Olivier Rivière "pour ce qu'il est et ce qu'il continue de faire, ce qu'il a fait, et continue de faire chaque jour pour notre commune et nous les jeunes". "Les faits sont indéniables : Olivier Rivière a fait avancer les choses ! Il a mis en place un palmarès d'activités et de structures dans le sport, l'art, l'éducation, l'écologie, la culture... Saint-Philippe est désormais une ville où chacun peut trouver ce qui l'intéresse. Il a instauré la prime à la réussite, un bal de promotion pour les jeunes diplômés. Grâce à lui nous sommes aujourd'hui une commune endurante, ouverte d'esprit et entrepreneuse", indique la jeune femme.



Didier Robert a également rendu un hommage appuyé à Olivier Rivière. "Je lui apporte mon soutien le plus total et le plus entier pour ces élections municipales. Nous avons la même envie de faire avancer Saint-Philippe et La Réunion. Si les gens sont aussi nombreux ce matin c'est qu'ils ont compris et mesuré la travail qui a été fait, son engagement et de ceux qui sont à ses cotés", a déclaré le président de Région à l'attention de son premier vice-président.

Pour Didier Robert, "casser cette dynamique que Olivier Rivière a su mettre en place c'est faire un bond en arrière". "Olivier Rivière s'est engagé à mener à bien un certain nombre de projets, je vous demande juste de juger le travail accompli avec sincérité et vous verrez qu'il est le candidat qui représente le respect de ses engagements. Le piscine municipale, la tribune du stade Dimitri Payet, le terrain synthétique, le gymnase extérieur, tant de projets qu'il a mené à bien. Il y a ceux qui cassent, qui critiquent et il y a ceux qui modestement essaient de faire avancer les choses, et c'est avec Olivier que je veux partager cette même volonté de faire avancer la Réunion, car c'est avec lui que vous allez pouvoir bâtir l'avenir", a conclu le président de la collectivité régionale. Nicolas Payet







