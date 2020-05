Olivier Rivière lance l’installation des conseils municipaux

C’est dans une ambiance un peu irréelle que s’est déroulé ce conseil municipal d’installation à Saint-Philippe. La municipalité avait réquisitionné le gymnase Frantz Barret pour l’occasion, où seules 50 personnes étaient autorisées à entrer muni d’un masque.



C’est diffusé en direct sur Facebook que les conseillers municipaux de Saint-Philippe ont désigné Olivier Rivière pour un second mandat. C’est le président de Région, Didier Robert, qui lui a remis son écharpe. Les huit adjoints ont également été désignés. André Thien-Ah-Koon, le maire du Tampon, et René Mondon, le maire des Avirons, étaient également présents.



Ce samedi verra également l’installation du maire de Saint-Pierre (15h à la salle du Kerveguen pour Saint-Pierre) et de L’Entre-Deux (14h30 à la salle d’animations et de loisirs pour L’entre-Deux). Les mêmes conditions sanitaires seront respectées et la séquence retransmisse sur les réseaux sociaux.