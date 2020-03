Municipales 2020 Olivier Picard: "Je ne ferai pas l’arbitrage entre les Técher" Après quelques heures de flottement, Olivier Picard candidat à Cilaos qui a obtenu 10,60 % des voix, a annoncé sur sa page Facebook qu'il se maintenait en cas de second tour. "Je ne ferai pas l’arbitrage entre les Técher", a-t-il affirmé. La tête de liste de CilaOSEntreprendre se félicite: " je finis toujours ce que je commence".

"Cilaosiennes, Cilaosiens,

Je tiens avant tout à remercier les électeurs qui m’ont accordé leur confiance dans le cadre de ce 1er tour des municipales sur notre commune. Les 10,60% des votes recueillis par la liste CilaOSEntreprendre font notre fierté parce ce que ce score est plus qu’honorable pour une première candidature.

Les Cilaosiens ont exprimé leur grande volonté de changement et cela me conforte dans la démarche qui est la mienne. Une démarche qui se veut humaine et porteuse d’avenir pour Cilaos. Une démarche qui, si elle n’a pas largement été accueillie demeure saine, volontariste et profondément engagée.

Les résultats du scrutin de ce 15 mars 2020 sont criants de certaines vérités. Le maire en exercice Paul Franco Técher est discrédité par son peuple et laisse une porte ouverte à un modèle que nous connaissons déjà et que nous avons déjà refusé !

Je respecte le choix des électeurs, je doute par contre sincèrement que se tourner vers Jacques Técher soit bénéfique aux Cilaosiens.

L’équipe de CilaOSEntreprendre, avec le peu de moyens financiers dont elle dispose, s’est engagée à mes côtés et envers vous pour une cause juste, pour un équilibre.

J’ai été contacté pour une potentielle liste de rassemblement à Paul Técher, j’ai refusé.Parce que j’ai des valeurs et que je ne suis pas venu en politique pour cautionner de telles pratiques : mon engagement est pour Cilaos et uniquement pour Cilaos.

Je ne cautionne pas non plus l’intervention de Jacques Técher qui crie haut et fort que je serai potentiellement à ses cotés dans cet entre-deux tours : ici aussi j’ai des valeurs dont je suis fier. Qu’il échange avec moi avant de mettre la charrue avant les bœufs, c’est avoir conscience que je lui dirai non à lui aussi !

Je suis peut-être novice sur la place, mais encore une fois, le score est honorable et j’ajoute que sans ces 10.60%, le candidat sortant ne serait peut-être en difficulté et celui qui a de l’avance ne le serait peut-être pas à cette heure.

Je ne me ferais pas arbitre entre Jacques Techer et Paul Techer ! La triangulaire aura bien lieu car je maintiens ma candidature, je finis toujours ce que je commence.

La bonne question à se poser aujourd’hui est : qu’est ce qui va changer avec un Técher ? Enlever Paul pour mettre Jacques, est-ce la solution ? La réponse est clairement non ! On connait les deux, retourner le problème ne le résoudra pas ! Ils ont essayé et ils ont échoué ! Et ils continuent à nous leurrer.

Je vous donne rendez vous dimanche, n’oubliez pas que vous engagez votre avenir, que voulez-vous ? Changer pour de vrai ou changer pour faire semblant? Continuer les bagarres et procès ou avancer en osant le changement ?"

Olivier Picard







