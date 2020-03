Municipales 2020 Olivier Picard: "Cilaosiens, rouv zot zieu, nou lé pas plus nou lé pas moins !" À quelques jours du premier tour des municipales, le candidat Olivier Picard réagit au bilan du maire sortant.

"Je tenais à réagir aux propos du maire en exercice et de son éternel opposant englués dans un combat de personne qui s’éternise et auquel nous Cilaosiens, souhaitons mettre fin. Cilaos n’avancera pas de cette manière et Cilaos a le droit de viser plus loin et plus haut.



RN5 : Mr le Maire, Cilaos se meurt si les travaux de la RN5 ne se terminent pas ? Sous entendez-vous que si vous n’êtes pas réélu vous ne suivrez plus ce projet en votre qualité de Conseiller Régional ? C’est votre priorité pour une prochaine mandature alors que vous êtes en place depuis 18 ans !



Je regrette que les Cilaosiens soient trompés de la sorte, vous faites valoir une compétence régionale pour obtenir un renouvellement de mandat municipal. Votre double mandat aurait dû susciter une réaction bien plus tôt à mon sens. Autant je vous accorde la réactivité dans l’urgence il y a de cela deux années, autant celle-ci ne pourra cacher votre manque d’anticipation auprès de la collectivité régionale. Cilaos était déjà sur la pente d’une mort annoncée.



Mr Le candidat opposant depuis 20 ans, vous demanderez un rendez-vous au président de Région rapidement, vous irez seul ? Vous aurez son écoute seul ? Votre priorité est ailleurs semble-t-il, un gymnase alors que l’existant est à rénover avec une nouvelle gouvernance, bis repetita 2014 … mais encore ?



Hôtel des Thermes : Mr le Maire, c’est la propriété du département oui, mais n’avez-vous pas une Conseillère Départementale dans votre conseil municipal, n’avez pas vous-même été conseiller général ? Cela fait combien d’années ? 3 appels à projet à l’aube des élections qui comme par hasard n’aboutissent pas ! Ou étiez-vous durant toutes ces années, tous ces mandats ? Vous coupez court, comme depuis trop longtemps, notre avis vous importe peu, vous coupez court, est votre vision de la démocratie ?



Répondez-moi, un Maire, un conseiller régional, une conseillère départementale dans les 3 majorités ; n’y avait-il aucun moyen de se concerter pour que toutes les collectivités en présence s’unissent pour faire de NOTRE Hôtel des Thermes , celui des Cilaosiens , notre patrimoine emblématique et historique, un bâtiment VIVANT ?



A vous lire tous les deux, ce n’est pas de votre ressort et encore moins de votre faute, c’est de la faute de La Région et du Département ! Leurs présidents respectifs doivent être ravis de lire cela, dès lors que cela vous arrange, tant pis si cela les dessert.



Pour ou contre le grand sud : pas d’avis tranché pour l’un et l’autre suit l’Etat c’est très tendance ! en gros fait ou fait pas, on veut être maire et c’est tout. La question est sensible, elle gêne on ne va pas y répondre maintenant, c’est politiquement correct !



Les Cilaosiens vous ont confié des responsabilités à tour de rôle depuis plus de 20 ans, depuis tout ce temps vous vous battez, les joutes verbales fusent de plus belles depuis deux semaines à voir qui aura le dessus dans une bagarre qui n’est pas la nôtre et qui nous enfonce au lieu de nous élever. Zot i veut Batay ? fallait aller consulter les cilaosiens et aller batay devant la Région, le Département et la CIVIS , pour le peuple , avec le peuple . Pas de débat public, cela se joue entre vous deux : nou na marre, nou lé pa plus nou lé pas moin !



Cilaosiens, Cilaosiennes, est-ce que j’ai tort, est ce que je ne dis pas la vérité, est qu’on continue comme ça encore 6 ans ? Parce que si oui : va dire que c’est de notre faute, nous la laisse faire !



Vont-ils maintenant nous exposer un vrai projet en notre faveur ou s’unir contre CilaOSEntreprendre pour continuer à se battre ici plutôt que là-bas au nom de l’intérêt général ?"



Olivier PICARD / CILAOSENTREPRENDRE Nicolas Payet







