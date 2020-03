Olivier Joseph, candidat à Ste-Marie: "La liste n'a le soutien d'aucun parti et ne le demande pas"

La liste "Sainte-Marie, d’abord", menée par Olivier Joseph a été déposée officiellement en préfecture ce lundi 23 février 2020.



Cette liste, sans-étiquette et dont les colistiers ne sont affiliés "à aucun parti", rassemble aussi bien des gens "de gauche, de droite, du centre, de l’écologie". Notons la présence sur la liste, en position éligible, du Dr. Bruno Bourgeon, médecin néphrologue, et ancien candidat aux élections cantonales de 2011.



"La liste n'a le soutien d'aucun parti et ne le demande pas", précise Olivier Joseph. Le programme de ce dernier sera dévoilé prochainement à la population, "avec une grande part dévolue aux questions sociales, à l'écologie et à l'aménagement des quartiers".