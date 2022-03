A la Une .. Olivier Hoarau rend hommage à Alain Krivine

Suite à la disparition d’Alain Krivine hier, Olivier Hoarau a tenu à rendre hommage à l’une des figures de l’extrême gauche. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 07:04

Le communiqué :



C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès d'Alain Krivine ce jour.



Figure historique de la gauche radicale et révolutionnaire, fervent défenseur des ouvriers et compagnon de toutes les luttes syndicales, Alain Krivine a toujours été à l'avant - garde des grands combats en faveur de l'émancipation de ses concitoyens et de la justice sociale pour tous. Son engagement restera un modèle pour toutes les forces de progrès.



Salut camarade !



Olivier HOARAU, Président de ANSANM



