A la Une . Olivier Hoarau remercie ses soutiens

Mis en examen pour corruption et blanchiment après avoir passé 48 heures en garde à vue, Olivier Hoarau a tenu à remercier les militants, agents municipaux, les Réunionnais et surtout les Portois pour leur soutien. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 14:36 | Lu 847 fois

Le maire du Port, Olivier Hoarau, est ressorti libre du tribunal de Champ Fleuri ce jeudi matin. Interpellé mardi matin, au lever du jour, à son domicile, il a passé deux jours et deux nuits au commissariat Malartic avant d'être déféré devant le parquet.



Le juge d'instruction l'a ensuite mis en examen pour des faits de corruption et de blanchiment. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction d'entrer en contact avec les autres protagonistes de l'affaire, son directeur de cabinet Gérard Payet, son ami et ancien adjoint Fayzal Vali et un cadre du groupe Casino.



Olivier Hoarau a publié un message sur les réseaux sociaux afin de remercier ses soutiens. Il a notamment déclaré : "Je continuerai à honorer votre confiance avec un sens encore plus aigu d’exigence et de résilience afin de continuer à garantir les intérêts de la Ville et des Portois. Ensemble, continuons d’avancer !"