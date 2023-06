A la Une . Olivier Hoarau quitte la présidence du Grand Port Maritime

Le maire du Port ne se représentera pas à la présidence de la grande infrastructure de sa commune. Après deux mandats, il tourne la page et veut une femme pour sa suite. Par La rédaction - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 17:01

Ce mardi, Olivier Hoarau a confirmé sa volonté de ne pas se représenter à la tête du Grand Port Maritime. Le maire du Port veut laisser sa place à une femme, alors que l’activité est au plus haut.



Sous sa présidence (2015/2023), le Grand Port s’est imposé comme le premier port d’Outre-mer et le quatrième de France, avec 375.000 EVP (conteneur équivalent vingt pieds). L’arrivée des nouveaux portiques et les différents travaux réalisés au cours des dernières années ont permis de renforcer l’activité du port. Selon les derniers chiffres de l’INSEE, l’activité industrialo-portuaire représente 3% du PIB et l’emploi progresse fortement pour passer à 5.700 salariés en 2019.



L’objectif de devenir un hub régional reste encore de l’ordre de l’imaginable. Olivier Hoarau a rappelé son “ambition d’un grand port européen au cœur de l’océan Indien et faire de Port Réunion un outil performant”.



Les futurs débats sur l’octroi de mer et la zone franche seront cruciaux pour l’avenir de l'infrastructure, a concédé le maire du Port.