La grande Une Olivier Hoarau passe la nuit à Malartic

Maintenu sous le régime de la garde à vue, le maire du Port, dort cette nuit au commissariat Malartic à Saint-Denis. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 17:13 | Lu 3826 fois





4 personnes en garde à vue



L'édile âgé de 45 ans est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption autour du dossier de l'extension du centre commercial Cap Sacré Coeur au Port. Il serait aussi visé par la Justice pour des échanges financiers avec son ami et ancien adjoint à la mairie du Port.



Deux affaires dans le viseur des enquêteurs ?



Le premier acte de l'investigation lancée l'année dernière s'est déroulé au début du mois de novembre. Les policiers ont perquisitionné la mairie du Port, le domicile de l'élu et celui de son ancien adjoint.



Les forces de l'ordre étaient alors à la recherche d'éléments permettant de confirmer des soupçons. Les fichiers informatiques du service municipal "L'Epanouissement de l'humain" ont été saisis. Des associations auraient perçu des subventions dans le cadre d'un accord pour étendre le centre commercial Cap Sacré Coeur.



Mais les enquêteurs se seraient aussi intéressés aux transferts financiers entre Olivier Hoarau, maire du Port, et Fayzal Vali qui était à l'époque son adjoint. Il n'est pas encore déterminé si les deux affaires sont liées ou non. Interpellé au lever du jour à son domicile , Olivier Hoarau va passer 24 heures en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis. Le maire du Port est soupçonné de corruption. Fait assez rare pour un élu de premier plan, il passe la nuit de mardi à mercredi en garde à vue.L'édile âgé de 45 ans est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption autour du dossier de l'extension du centre commercial Cap Sacré Coeur au Port. Il serait aussi visé par la Justice pour des échanges financiers avec son ami et ancien adjoint à la mairie du Port.Le premier acte de l'investigation lancée l'année dernière s'est déroulé au début du mois de novembre. Les policiers ont perquisitionné la mairie du Port, le domicile de l'élu et celui de son ancien adjoint.Les forces de l'ordre étaient alors à la recherche d'éléments permettant de confirmer des soupçons. Les fichiers informatiques du service municipal "L'Epanouissement de l'humain" ont été saisis. Des associations auraient perçu des subventions dans le cadre d'un accord pour étendre le centre commercial Cap Sacré Coeur.Mais les enquêteurs se seraient aussi intéressés aux transferts financiers entre Olivier Hoarau, maire du Port, et Fayzal Vali qui était à l'époque son adjoint. Il n'est pas encore déterminé si les deux affaires sont liées ou non.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur