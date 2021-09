Rubrique sponsorisée Olivier Hoarau, nouveau président de l’OTI Ouest

Ce mardi 21 septembre 2021, Olivier Hoarau (maire du Port et vice-président du TCO délégué au Développement Économique et Tourisme) a été élu à l’unanimité président de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest.

Par TCO - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 18:17

Le tourisme fait partie du développement économique de notre territoire… Le tourisme a beaucoup souffert en 2020-2021. On commence à voir le bout du tunnel. Ma priorité sera de relancer l’activité, de renforcer l’attractivité du territoire de la côte Ouest… Il nous faudra rapidement animer le territoire avec les réseaux de socio-professionnels, ceux qui font le tourisme à La Réunion… L’OTI Ouest est une équipe performante qui a validé aujourd’hui sa stratégie basée sur plusieurs axes dont celui de maintenir l’Ouest comme territoire touristique de premier plan à La Réunion. Nous avons un avantage comparatif par rapport à d’autres territoires : l’identité de l’Ouest avec ses plages et aussi ses montagnes. Avec la population, nous allons à nouveau conquérir les sentiers de randonnées de La Réunion !



​Olivier Hoarau succède à Emmanuel Séraphin (maire de Saint-Paul et président du TCO), élu quant à lui premier vice-président de l’OTI Ouest.

Cette élection a eu lieu lors de la réunion du Comité de direction qui s’est penché sur le plan stratégique global 2021-2026, en matière de développement touristique dans l’Ouest.





Publicité Publicité