Olivier Hoarau, maire du Port, appelle le préfet "à être présent à la table des négociations"

Réagissant aux violences commises ces derniers jours au Port et plus globalement à La Réunion, le maire de la cité maritime, Olivier Hoarau, interpelle Amaury de Saint-Quentin. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de la Ville du Port, le premier édile portois appelle ce dernier "à être présent à la table des négociations, qu'il prendra soin d'ouvrir au plus tôt".