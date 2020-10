A la Une . Olivier Hoarau félicite le nouveau président de l'EPFR et tacle Didier Robert

L’Établissement public foncier de La Réunion a élu son nouveau président en la personne de Jacques Técher. Un choix qui satisfait le maire du Port qui en profite pour lancer une pique en direction du Président de Région. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 17:46 | Lu 1483 fois

Le communiqué :



L’Assemblée Générale de l’EPFR vient de désigner mon ami Jacques Techer à la Présidence de cette instance. Je veux par ces mots le féliciter et témoigner de sa capacité à préserver les intérêts de nos collectivités en matière de gestion foncière.



Il s’agit également d’un démenti des plus fermes, voire d’un camouflet cinglant vis-à-vis de Didier Robert et de son poulain Olivier Rivière.



L’EPFR est un outil essentiel au service des communes permettant un développement équilibré et harmonieux du territoire.



Nous savons pouvoir compter sur le sérieux de Jacques Techer en ce sens.



Olivier Hoarau

Maire du Port



