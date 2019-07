Olivier Hoarau félicite Younous Omarjee pour son élection à la tête de la Commission REGI

Je voudrais saluer l’élection à l’unanimité de mon ami le député Younous Omarjee, à la Présidence de la Commission REGI au sein du Parlement européen, preuve s’il était nécessaire de son implication et de la reconnaissance de son travail par ses pairs.



Younous Omarjee est un élu assidu et travailleur, sensible à la reconnaissance des outremers à leur juste valeur. Cette nomination d’un ultramarin à la tête d’une commission au Parlement est une première dans l’histoire des institutions européennes. Nous pouvons en être fiers !



Son parcours remarquable de Réunionnais engagé et sans complexe pour défendre les Régions Ultra Périphériques et plus globalement, les régions les plus défavorisées d’Europe, doit servir d’exemple à tous ceux qui n’osent pas ! Nous devons nous, Réunionnais, affirmer sans retenues notre valeur, nos talents, notre créativité et rayonner par-delà nos frontières.









Olivier Hoarau

Maire du Port