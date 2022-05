Olivier Hoarau félicite Pierrick Robert

Le communiqué :



Je salue l'élection de Pierrick Robert et de sa liste à la destinée de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion. La CCIR est une institution fondamentale au service des entreprises et de la formation professionnelle sur notre territoire. Je leur souhaite une pleine réussite dans leurs nouvelles responsabilités. Nos acteurs économiques doivent pouvoir compter sur leur détermination et leur engagement.



Olivier Hoarau

Maire de Le Port