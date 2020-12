A la Une . Olivier Hoarau exige des excuses de Didier Robert

Le maire du Port s'insurge suite aux propos tenus par Jean-Paul Virapoullé lors de l'assemblée plénière de la Région. Il accuse aussi le président du Conseil régional de ne pas avoir condamné ces déclarations. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 10:56 | Lu 1873 fois

"Au Port ça a changé". Le maire du Port Olivier Hoarau n'a pas franchement apprécié les propos tenus hier par Jean-Paul VIrapoullé lors de la plénière de la Région. Au moment de l'examen du budget primitif de la collectivité, Olivier Hoarau n'avait pas caché ses critiques sur l'action menée par la collectivité, ce à quoi l'ancien maire de Saint-André, qui a demandé à l'édile " de s'occuper de sa commune, connue pour être le Far West de La Réunion ". D'où la tenue d'un point presse ce jeudi à la mairie, où l'édile portois et candidat aux prochaines régionales, entouré d'une partie de sa majorité, a exigé des excuses publiques de la part de Jean-Paul Virapoullé et de Valérie Auber, conseillère régionale de la majorité et membre de l'opposition porteuse, maiségalement de la part de Didier Robert, coupable selon Olivier Hoarau "d'avoir laissé faire".

Le Port va mieux, selon Olivier Hoarau



Lors de cette conférence de presse, Olivier Hoarau a rappelé les chiffres de la délinquance sur sa commune, chiffres de la police nationale à l'appui. "Après une baisse de 26% sur six ans des faits délicteux, nous avons une nouvelle tendance à la baisse de 15% des faits de délinquance générale sur les dix derniers mois", martèle le maire du Port.



"Une amélioration de la situation, fruit de notre travail efficace et la volonté des Portois de tourner une page", clame le candidat aux Régionales. "Cette stigmatisation des Portois est intolérable", poursuit Olivier Hoarau, qui demande à Jean-Paul Virapoullé, "quelqu'un en fin de vie politique et qui refuse le travail qui a été fait au Port", mais aussi à Valérie Auber et à Didier Robert, "des excuses publiques".





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité