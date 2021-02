La grande Une Olivier Hoarau et les autres gardés à vue ont été interpellés à 6h du matin

L'enquête préliminaire ouverte l'année dernière pour soupçons de corruption au Port s'est poursuivie ce matin par une interpellation coordonnée. Par Régis Labrousse - Ludovic Grondin - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 14:03





Olivier Hoarau, Fayzal Vali et probablement comme en novembre dernier au moins un acteur associatif de la ville du Port ainsi qu’un représentant de la société Mercialys sont interrogés par les policiers spécialisés de la brigade financière au commissariat Malartic.



On en sait un peu plus sur l’enchaînement des faits. Les gardés à vue ont été interpellés à 6H du matin, tous en même temps, très probablement à leur domicile à cette heure si matinale.



La méthode d’interpellation, au pied du lit, peut étonner dans le cadre de ce type d’affaires impliquant des élus de premiers plans. Généralement, ces derniers apprennent leur convocation par voie postale et se rendent à leur rendez-vous par leurs propres moyens. Sans doute que le procédé employé visait à couper court à une éventuelle concertation entre les protagonistes.



A l’issue de leur garde à vue, deux possibilités s’ouvriront pour le parquet. Soit les protagonistes ressortent libres dans l’attente de la poursuite de l’enquête, soit les déclarations recueillies durant les auditions permettent de retenir des charges à leur encontre. Si tel était le cas, le parquet pourrait décider de les déférer au palais de justice en vue d'un passage devant un juge d'instruction voire même devant un juge des libertés, ce qui serait rare pour ce type d’affaires en col blanc.



Rappelons que des soupçons de corruption pèsent sur l’extension du centre commercial Sacré coeur alors que des mouvements d’argent entre l’adjoint Vayzal Vali et le maire Olivier Hoarau avaient été découverts par Tracfin, le service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l' Action et des Comptes publics.



