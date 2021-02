Olivier Hoarau déféré ce jeudi

Olivier Hoarau a quitté le commissariat de Malartic au bout de 48 heures de garde à vue pour être présenté devant le Parquet de Saint-Denis ce jeudi. Le maire du Port doit être déféré au tribunal de Champ Fleuri et pourrait être mis en examen dans la journée.L'édile âgé de 45 ans est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption autour du dossier de l'extension du centre commercial Cap Sacré Coeur au Port. Il serait aussi visé par la Justice pour des échanges financiers avec son ami et ancien adjoint à la mairie du Port.Selon nos informations, les enquêteurs se sont penchés sur des transactions réalisées entre 2015 et 2018 pour une valeur de près de 150.000 euros. Les 4 protagonistes pourraient être mis en examen pour des faits de corruption mais devraient ensuite être placés sous contrôle judiciaire et ne donc pas être placés en détention.Le maire du Port ainsi que 4 autres personnes ont été cueillis au lever du jour ce mardi par les forces de l'ordre. Parmi ces autres suspects figurent notamment son ami et élu, Fayzal Vali, et un employé du Groupe Casino. Une femme aussi interpellée a elle été laissée libre au terme de 24 heures de garde à vue. Olivier Hoarau aurait été installé à Malartic à côté de personnes interpellées et menottées . L'édile a été auditionné tout au long de sa garde à vue, tout comme ses acolytes.Les avocats d'Olivier Hoarau et de Fayzal Vali se sont exprimés mercredi après avoir assisté leurs clients. Maître Normane Omarjee représente le maire du Port et déplore la " violence de l'Etat " et appelle au respect de la dignité de l'édile.Les suspects ont été à nouveau entendus dans la journée de mercredi avant que soit prévue une confrontation afin de comparer les différentes versions de chacun des protagonistes.Le premier acte de l'investigation lancée l'année dernière s'est déroulé au début du mois de novembre. Les policiers ont perquisitionné la mairie du Port, le domicile de l'élu et celui de son ancien adjoint.Les forces de l'ordre étaient alors à la recherche d'éléments permettant de confirmer des soupçons de corruption. Les fichiers informatiques du service municipal "L'Epanouissement de l'humain" ont été saisis. Des associations auraient perçu des subventions dans le cadre d'un accord pour étendre le centre commercial Cap Sacré Coeur.Mais les enquêteurs se seraient aussi intéressés aux transferts financiers entre Olivier Hoarau, maire du Port, et Fayzal Vali qui était à l'époque son adjoint. Il n'est pas encore déterminé si les deux affaires sont liées ou non.Olivier Hoarau doit maintenant être présenté devant le Parquet pour que les poursuites à son encontre lui soient annoncées. Il faudra donc par la suite s'attendre à revoir le maire du Port devant le tribunal.