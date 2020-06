A la Une .. Olivier Hoarau apporte son soutien à Gérald Maillot

Le maire du Port a officialisé aujourd’hui son soutien au candidat à Sainte-Marie. Une conférence qui a également permis à Gérald Maillot de présenter son programme économique pour la commune. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 15:52 | Lu 255 fois

Plébiscité par ses électeurs le 15 mars dernier, Olivier Hoarau en profite pour apporter son soutien aux différents candidats de gauche toujours en course. C’est aujourd’hui Gérald Maillot qui bénéficie des encouragements du maire du Port. "Je ne doute pas de la victoire des forces de progrès dimanche prochain", proclame ce dernier. Une assistance qu’apprécie le président de la CINOR. "C’est un soutien très important pour nous. Les élus ne se soutiennent pas toujours, malgré les besoins de la population", indique Gérald Maillot. Pour Olivier Hoarau, le lien entre Le Port et Ste-Marie est évident. "Ce sont les lieux d’entrée à La Réunion. Ce sont des zones de richesses, des zones d’emplois", souligne le maire du Port.



"Il a vu la possibilité de mettre le même dynamisme à Sainte-Marie"



Cette conférence de presse était organisée sur le site de Mille Aventure, où se trouve la Mégatyrolienne, dans les hauteurs de Sainte-Marie. Ce choix voulait symboliser le programme économique du candidat qui mise sur la création de richesses hors des zones d’activité économique. "Nous politiques, nous prenons peu de risques dans nos vies, ce qui n’est pas le cas des chefs d’entreprises" reconnaît Gérald Maillot. La présence du maire du Port s’inscrivait dans cette démarche. "Sur mon territoire, j’ai développé un lien avec les chefs d’entreprises. La réussite économique est ce qui donne les moyens de l’action politique", affirme Olivier Hoarau. Un constat que partage Grégoire Cordeboeuf, pour qui le maire de l’Ouest "a su faire du Port un élan de dynamisme. Il a vu la possibilité de mettre le même dynamisme à Sainte-Marie". Pour le candidat du premier tour, "Sainte-Marie manque de loisirs. La commune a une réputation de ville morte".



Pour Céline Sitouze, autre tête de liste ralliée à Gérald Maillot, Ste-Marie doit avoir "une activité économique qui soutienne la population. Il ne s’agit pas de faire du social. Nous voulons de la dignité pour les parents. Nous voulons que les chefs d’entreprises puissent investir et durer à Sainte-Marie. Si les impôts vont dans les caisses du CCAS. Quel est l’intérêt?" s’interroge la colistière. Une ligne que défend Gérald Maillot pour qui "il faut accompagner les chefs d’entreprises, mais être exigeant. Il faut aider les familles et les jeunes à se former. Nous voulons que les familles s’en sortent. Cela devrait être une obligation d’embaucher dans les secteurs proches de l’entreprise". Le candidat estime que la formation des jeunes devrait s’orienter vers des secteurs porteurs d’emplois et non "envoyer les jeunes faire des formations dans les espaces verts ou la sécurité. Il y en a trop et maintenant ces secteurs sont bouchés".



"Une ambition mesurée, une action juste et des décisions réfléchies"



Un des vecteurs de ce développement économique passera par le tourisme. Selon Gérald Maillot, il faut développer les infrastructures touristiques afin que les visiteurs restent à Sainte-Marie. Le président de la CINOR rappelle qu’il avait proposé un projet d’hôtel au Village Bienvenue, que l’actuelle municipalité avait refusé. "On peut par exemple créer des liens avec les tours opérateurs pour que les touristes viennent passer les 24 dernières de leurs voyages dans notre commune", suggère le candidat.



Pour Olivier Hoarau, Sainte-Marie doit avoir la même démarche que Le Port lorsqu’il a pris les rênes de la ville. "Ce qu’on a posé en arrivant, c’est que l’action publique ne doit pas être juste une action institutionnelle. Les entreprises recherchent des salariés, il faut donc mieux préparer la formation pour mettre les jeunes en circuit de réussite. Les entreprises ne sont pas des opposants politiques" estime le maire du Port. Céline Sitouze va dans le même sens en annonçant que "l’embauche des Ste-Mariens va venir du lien avec des chefs d’entreprises. Si nous avons du lien, cela favorisera l’embauche des jeunes Ste-Mariens". Pour résumer ces projets politiques, Olivier Hoarau a utilisé une formule proche d’un slogan de campagne : "une ambition mesurée, une action juste et des décisions réfléchies".



