Olivier Hoarau: Une campagne aux Régionales mouvementée

Olivier Hoarau avait indiqué dès le lendemain des perquisitions à la mairie du Port, à son domicile et à celui de son ancien adjoint qu'il s'attendait à des répercussions de l' annonce de sa candidature aux élections régionales "Mesdames messieurs, cela ne vous a pas échappé, je me suis déclaré candidat à l'élection régionale le 26 octobre dernier. Et depuis une semaine - je m'y attendais - la chasse est ouverte et certains se jettent sans discernement sur l'épisode d'hier pour me discréditer", avait-il déclaré devant le micro de Zinfos974 Le maire du Port avait assurer que des "méthodes sans scrupule" visaient à le "salir" et le faire "passer pour un voyou".Olivier Hoarau avait déjà répondu aux soupçons devant la presse au début du mois de novembre. Le maire du Port expliquait qu'une enquête se penche sur des transactions monétaires autour de l'attribution du marché de l' extension du Cap Sacré Coeur . Il affirmait n'être concerné en rien : "Ce dossier, je veux le rappeler, a été bouclé par mon prédécesseur. La signature de l’acte de notaire s’est faite en 2013 et l’autorisation de la commission nationale d'aménagement commercial a été délivrée en 2014, vous l’avez bien noté, avant mon élection. J’ai hérité de ces dossiers."Pour ce qui est des transferts d'argent entre le maire du Port et son ancien adjoint, l'édile avait révélé avoir eu des problèmes financiers : "Nous ne sommes pas à l’abri de coups durs dans la vie, et c’était mon cas il y a quelques années. Et mon ami Fayzal Vali a proposé de m’aider. Tout s’est fait en conformité."