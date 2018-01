Olivier Hoarau: "Il y a au TCO des injustices qu'il faut corriger"

Olivier Hoarau a présenté ce matin ses vœux à la presse. L'occasion pour le maire du Port de dresser le bilan de l'année 2017 et de parler d'avenir.



"Le bilan est rassurant puisque nous avons été au rendez-vous des actions que nous souhaitions mettre en oeuvre pour la population", estime le maire du Port, citant, entre autres, le littoral nord, le lancement des travaux pour une nouvelle piscine, de l'Eglise Sainte Jeanne d'Arc et la réhabilitation des routes.



"En 2018, nous poursuivons notre programme d'action", poursuit-il. Sont notamment évoqués la réhabilitation de la médiathèque, le futur commissariat, et les travaux pour un nouveau SDIS. Une année qui sera marquée par "la baisse drastique des contrats-aidés", rappelle le mairie, soulignant que le budget de la collectivité en sera impacté. "Le service public est menacé, voire déjà dégradé", déplore-t-il, affirmant toutefois que la ville "maintient ses efforts et se réorganise, avec une mutualisation des moyens".



"Il y a nécessité de voir plus loin que la veille d’élection"



Alors que la tempête Berguitta a récemment touché l'île, Olivier Hoarau rappelle que si la commune du Port a cette fois été épargnée, "des crues et houles démesurées" sont à envisager. "Nous avons obtenu que dans le cadre du transfert de compétence Gemapi, les études soient inscrites au budget 2018 du TCO", indique-t-il.



L'élu en profite pour faire part d’un sentiment d'iniquité entre les communes du territoire de la côte ouest. "Il y a des injustices qu’il faut corriger. Je ne veux pas taper sur les uns ou les autres, je veux seulement que la répartition soit équitable. On a eu des discussions, on est en train de corriger certaines choses, mais il y a nécessité de voir plus loin que la veille d’élection", lance-t-il. "Le TCO doit favoriser l'intérêt communautaire, et non des intérêts partisans".